اقتصادية قناة السويس تستكمل مشروعها الرائد للتحول الرقمي بالتعاون مع شركة ويفز

تفخر شركة ويفز للتحول الرقمي الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التحول الرقمي، بالإعلان عن شراكتها مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي هيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية/ تنظيمية بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس والأراضي المحيطة بها، ويهدف هذا التعاون إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الاقتصادية.

وينقسم المشروع المزمع إقامته بمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد إلى مرحلتين أساسيتين، حيث تقوم شركة ويفز في المرحلة الأولي بتقديم الخدمات الاستشارية لتقييم واختبار وقبول المعدات والأجهزة المعلوماتية من الموردين مما يضمن للمنطقة مطابقه الأجهزة والمعدات للمواصفات العالمية القياسية المتفق عليها واستمرارية أعمال الضمان والصيانة الدورية بصورة سلسة ومرضية، بالإضافة إلى توثيق جميع الإجراءات الفنية المتعلقة بأعمال الصيانة الدورية، وتتولى شركة ويفز للتحول الرقمي في المرحلة الثانية من المشروع، مسؤولية تشغيل أعمال البنية التحتية المعلوماتية وتدريب الكوادر البشرية بالمنطقة الاقتصادية طبقا لأحدث المعايير القياسية وستقوم أيضا بإدارة مركز البيانات والمعلومات بمقر المنطقة الاقتصادية ببورسعيد وما يرتبط به من تكنولوجيا المعلومات والشبكات والألياف الضوئية والبنية التحتية الكهروميكانيكية، علاوة على ذلك، ستستمر شركة ويفز بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعمل على تطوير كفاءة مركز البيانات والمعلومات من خلال تحديد الثغرات والمخاطر التشغيلية داخل هذه البيئة المعقدة والتعامل معها.

وتهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال هذه الشراكة، إلى الاستفادة من خبرة شركة ويفز للتحول الرقمي في العديد من المجالات الإستراتيجية، ويظل الهدف الرئيسي هو مواءمة التوجهات الإستراتيجية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات مع رؤية المنطقة الاقتصادية وأهدافها التجارية طويلة المدى. وينبغي أن تؤدي هذه المواءمة إلى تطوير خارطة طريق تشغيلية تتضمن نهج التنفيذ المرحلي وتتضمن متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.

وفي هذا السياق صرح السيد المهندس/ مروان تاج الدين المدير العام لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلًا: "أن الهدف الأساسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، وخلق فرص عمل وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، ومركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب، ولتحقيق هذه الرؤية؛ تهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى وضع معايير جديدة، بما يتماشى مع اتجاهات الأسواق العالمية كما تسعى المنطقة لجذب عملاء جدد من خلال تقديم حلول متطورة، وتحسين خدمات العملاء، ونحن نؤمن بأن شراكتنا مع ويفز هي حجر زاوية في توفير الخدمات المعلوماتية الاستشارية والتشغيلية، والتي من شأنها أن تساهم في تطوير أعمال المنطقة الاقتصادية ببورسعيد".

من جانبه علق المهندس عمرو عصمت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ويفز للتحول الرقمي: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويهدف هذا التعاون إلى تعظيم العائد على الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن طريق ترشيد النفقات التشغيلية وتبسيط إدارة مركز البيانات والمعلومات ببورسعيد لجعله أكثر كفاءة، ولن تضمن خبرة ويفز كفاءة العمليات فحسب، بل ستضمن أيضا الالتزام بالجداول الزمنية والبقاء ضمن التكاليف المدرجة في الميزانية مما يؤدي في النهاية إلى كفائه استخدام الموارد المتاحة".

وأضاف السيد محمد الحسيني، رئيس القطاع الفني لشركة ويفز للتحول الرقمي: "هدفنا هو تمكين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تقديم مشاريع جديدة بسلاسة وتعزيز سهولة استخدام الأنظمة والبنية التحتية الحالية. وهذا من شأنه تمكين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من التكيف مع احتياجات العمل المتطورة، وضمان المرونة وتوفير بيئة سلسة وصديقه لعملائها".

ويعتبر هذا التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقعها المتميز وأهدافها الإستراتيجية وشركة ويفز بخبرتها في مجال التحول الرقمي مثالًا لثمار التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير كفاءة العمل مما سيساهم في توفير الوقت والطاقة، وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد وتبسيط سير العمل، مما يمكن لموظفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خدمه عملائهم بصوره أفضل وأكثر سلاسة.