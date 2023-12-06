بعد القبض على مستشار وزير التموين.. أزمة السكر تكشف النقاب عن الفاسدين

قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بضبط مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع أول أمس من داخل مكتبه بالوزارة، كما تم إلقاء القبض على ٨ موظفين آخرين بالوزارة.

وقام المتهمون بارتكاب مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة للقطاع الخاص بغرض طرحها فى الأسواق ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار والتى أقرت سعر كيلو السكر بقيمة ٢٧ جنيهًا، إلا أن الشركات المذكورة قامت بطرح السكر فى السوق الحر بأسعار تزيد عن القيمة المحددة بالإضافة إلى التلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى ٥ أطنان وقد تم مصادرة الكميات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

يذكر أن مستشار الوزير بلغ سن التقاعد منذ أكثر من عام وتم التجديد له كمستشار للوزير حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين منذ عدة سنوات وحتى بلوغه سن التقاعد، وتم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وفى نفس السياق علمت "الوفد"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا باقالة الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أمس وتعيين رئيس شركة جديد كان مدير بالبنك العربي الافريقي سابقاً ومن المقرر أن يتسلم عمله يوم السبت القادم، وترددت أنباء عن قيام الدكتور محمد عاطف بتخزين كميات كبيرة من السكر فى مخازن الشركة وعدم طرحها فى الأسواق.

ومن المعروف أن الشركة المصرية لتجارة الجملة هى إحدى شركات القابضة الغذائية وهي الشركة المسئولة عن المنافذ التموينية فى محافظات الوجه القبلى ومحافظات الدلتا وشبه جزيرة سيناء بعدد 11 محافظة.

ويتبعها ما يقرب من 18 ألف بقال تموينى واكتر من ٤ آلاف منفذ جمعيتي

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة بالمحافظات وافاد التقرير انه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكي، بالإضافة إلى إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميًا الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضه للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.