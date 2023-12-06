التحدي الليبي يعلن تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا
أعلن نادي التحدي الليبي ، تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم ، رفقة الثنائي محمد حمص لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني الأسبق وحارس الدراويش السابق محمد فتحي.
وقال النادي الليبي عبر بيان رسمي اليوم الأربعاء أن تعاقده ع النحاس رسميا لقيادة «لتحدى والنعروف هناك بلقب الفهود ، جاء بعد الجلسة التي جمعت رئيس النادى الليبى مع النحاس .
وأكد النادي الليبي ، على أن الجهاز الفنى يضم رفقة عماد النحاس كل من محمد حُمص مدربًا عامًا ومحمد فتحي مُدربًا للحراس وأحمد أبوالفتوح مُعداً بدنياً .
الترحيب بالمدرب..
وواصل النادي عبر بيانه الرسمي : «جميعاً رحِبوا معنا بالإطار الفني الجديد بقيادة القيدوم المصري عماد النّحّاس».
على صعيد آخر ، ينتظر عشاق كرة القدم عددًا من مباريات كرة القدم الهامة على مدار اليوم كما يلي ..
في دوري أبطال آسيا 2024
هانوي إف سي - أوراوا ريد دياموندز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC 1 HD.
ووهان ثرى تاونس - بوهانغ ستيلرز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC HD.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد - ليفربول، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 3.
فولهام - نوتنغهام فورست، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 8.
برايتون - برينتفورد، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 5.
كريستال بالاس - بورنموث، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 6.
أستون فيلا- مانشستر سيتي، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 2.
مانشستر يونايتد - تشيلسي، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 1.
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
مارسيليا - ليون (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). bein sports HD 4.
مباريات اليوم في كأس ألمانيا (دور الـ 16)
باير ليفركوزن - بادربورن، (08:00 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.
شتوتغارت - بروسيا دورتموند، (10:45 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.
مباريات اليوم في كأس إيطاليا (دور الـ 16)
فيورنتينا - بارما، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). AD SPORTS Premium 1.
مباريات اليوم في كأس إسبانيا (الدور الثاني)
يسلانو ديبورتيفو - رايو فاليكانو، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC EXTRA 1 HD
الاتحاد الرياضي بارباسترو- ألميريا، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.
اندراكس- ريال سوسييداد، (06:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.
فالا دي ايجويس - ريال مايوركا، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة)، SSC EXTRA 1 HD
فيلانوفينسي - ريال بيتيس، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD
أتلتيكو أستورجا - إشبيلية، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.