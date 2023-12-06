الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التحدي الليبي يعلن تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا

عماد النحاس
عماد النحاس

أعلن نادي التحدي الليبي ، تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم ، رفقة الثنائي محمد حمص لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني الأسبق وحارس الدراويش السابق محمد فتحي.
 

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وقال النادي الليبي عبر بيان رسمي اليوم الأربعاء أن تعاقده ع النحاس رسميا لقيادة «لتحدى والنعروف هناك بلقب الفهود ، جاء بعد الجلسة التي جمعت رئيس النادى الليبى مع النحاس .

 

وأكد النادي الليبي ، على أن الجهاز الفنى يضم رفقة عماد النحاس كل من محمد حُمص مدربًا عامًا ومحمد فتحي مُدربًا للحراس وأحمد أبوالفتوح مُعداً بدنياً .

الترحيب بالمدرب..

وواصل النادي عبر بيانه الرسمي : «جميعاً رحِبوا معنا بالإطار الفني الجديد بقيادة القيدوم المصري عماد النّحّاس».

على صعيد آخر ، ينتظر عشاق كرة القدم عددًا من مباريات كرة القدم الهامة على مدار اليوم كما يلي ..
 في دوري أبطال آسيا 2024
هانوي إف سي - أوراوا ريد دياموندز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC 1 HD.
ووهان ثرى تاونس - بوهانغ ستيلرز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC HD.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد - ليفربول، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 3. 
فولهام - نوتنغهام فورست، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 8.
برايتون - برينتفورد، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 5.
كريستال بالاس - بورنموث، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 6. 
أستون فيلا- مانشستر سيتي، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 2. 
مانشستر يونايتد - تشيلسي، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 1. 
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
مارسيليا - ليون (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). bein sports HD 4.
مباريات اليوم في كأس ألمانيا (دور الـ 16)
باير ليفركوزن - بادربورن، (08:00 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.
شتوتغارت - بروسيا دورتموند، (10:45 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.
مباريات اليوم في كأس إيطاليا (دور الـ 16)
فيورنتينا - بارما، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). AD SPORTS Premium 1. 
مباريات اليوم في كأس إسبانيا (الدور الثاني)
يسلانو ديبورتيفو - رايو فاليكانو، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC EXTRA 1 HD 
الاتحاد الرياضي بارباسترو- ألميريا، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.
اندراكس- ريال سوسييداد، (06:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.
فالا دي ايجويس - ريال مايوركا، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة)، SSC EXTRA 1 HD 
فيلانوفينسي - ريال بيتيس، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD 
أتلتيكو أستورجا - إشبيلية، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.

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