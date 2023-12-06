التحدي الليبي يعلن تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا

أعلن نادي التحدي الليبي ، تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم ، رفقة الثنائي محمد حمص لاعب الإسماعيلي والمنتخب الوطني الأسبق وحارس الدراويش السابق محمد فتحي.





وقال النادي الليبي عبر بيان رسمي اليوم الأربعاء أن تعاقده ع النحاس رسميا لقيادة «لتحدى والنعروف هناك بلقب الفهود ، جاء بعد الجلسة التي جمعت رئيس النادى الليبى مع النحاس .

وأكد النادي الليبي ، على أن الجهاز الفنى يضم رفقة عماد النحاس كل من محمد حُمص مدربًا عامًا ومحمد فتحي مُدربًا للحراس وأحمد أبوالفتوح مُعداً بدنياً .

الترحيب بالمدرب..

وواصل النادي عبر بيانه الرسمي : «جميعاً رحِبوا معنا بالإطار الفني الجديد بقيادة القيدوم المصري عماد النّحّاس».

على صعيد آخر ، ينتظر عشاق كرة القدم عددًا من مباريات كرة القدم الهامة على مدار اليوم كما يلي ..

في دوري أبطال آسيا 2024

هانوي إف سي - أوراوا ريد دياموندز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC 1 HD.

ووهان ثرى تاونس - بوهانغ ستيلرز، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports AFC HD.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شيفيلد يونايتد - ليفربول، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 3.

فولهام - نوتنغهام فورست، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 8.

برايتون - برينتفورد، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 5.

كريستال بالاس - بورنموث، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 6.

أستون فيلا- مانشستر سيتي، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 2.

مانشستر يونايتد - تشيلسي، (11:15 بتوقيت مكة المكرمة). beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

مارسيليا - ليون (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). bein sports HD 4.

مباريات اليوم في كأس ألمانيا (دور الـ 16)

باير ليفركوزن - بادربورن، (08:00 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.

شتوتغارت - بروسيا دورتموند، (10:45 بتوقيت مكة المكرمة). Dubai Sports 1 HD.

مباريات اليوم في كأس إيطاليا (دور الـ 16)

فيورنتينا - بارما، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). AD SPORTS Premium 1.

مباريات اليوم في كأس إسبانيا (الدور الثاني)

يسلانو ديبورتيفو - رايو فاليكانو، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC EXTRA 1 HD

الاتحاد الرياضي بارباسترو- ألميريا، (02:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.

اندراكس- ريال سوسييداد، (06:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.

فالا دي ايجويس - ريال مايوركا، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة)، SSC EXTRA 1 HD

فيلانوفينسي - ريال بيتيس، (09:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD

أتلتيكو أستورجا - إشبيلية، (11:00 بتوقيت مكة المكرمة). SSC1 HD.