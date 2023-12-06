السبت المقبل .. سوبر اليد المحلي بين الأهلي والزمالك بالإمارات

تستضيف دولة الإمارات مواجهة كأس السوبر المحلي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك ، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل.

ويخوض الأهلي اللقاء بصفته بطلا للدوري والكأس ، بينما جاءت مشاكة الزمالك بصفته وصيفاً لبطولة الدوري

وتأتي قائمة الزمالك المعلنة في اللقاء كما يلي.. محمود خليل فلفل – هشام السبكي – أحمد وليد – أحمد الأحمر – مؤمن زكي – أحمد حسام – محمد علاء السيد – محمد هشام البسيوني مودي – أحمد مؤمن صفا – مازن رضا – أحمد سامح – محمد عبدالغني – هشام صلاح – خالد وليد – شادي خليل – أكرم يسري – محمد ياسين – زياد حشاد.

استعدادات الأهلي..

وواصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريباته بالأمس على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.

وخاض لاعبو الأحمر تدريبات متنوعة، اشتملت على تقسيمة قوية لتجهيز جميع اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات.

وعقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل بداية المران، وذلك للتأكيد على الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وكان خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، قد أعلن عن تجديد عقد ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد رجال، عمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي، وأحمد راضي، لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال العوضي إن تجديد عقود ثلاثي اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، من أجل الحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة والفوز بكل البطولات.