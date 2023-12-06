الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بعد قاسم.. نوات تضرب عروس المتوسط خلال الشتاء

نوة
نوة

شهدت محافظة الإسكندرية والمدن الساحلية حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تعرضها لنوة قاسم التي تعد من أخطر النوات وتتسبب في هبوب الرياح وسقوط الأمطار بغزارة والتي تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وأيضًا انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

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القاسم من أعنف النوات

وتعد نوة القاسم من أشد وأعنف النوات التي تضرب الإسكندرية والتي يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتتسبب في إضطراب وإرتفاع أمواج البحر المتوسط ما قد يؤدي إلى وقف حركة الصيد والملاحة البحرية.

وقد سميت نوة القاسم بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين، ويدعى "قاسم" الذي تعرض للغرق في تلك النوة.

ولكن لم تعد نوة القاسم هي الاخيرة خلال فصلي الخريف والشتاء ولكن هناك بعض النوات ولكنها تكون الأقل عنفًا ومنها الاتي:

 نوة الفيضة الصغيرة تبدأ 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام.

 نوة عيد الميلاد تبدأ 28 ديسمبر وتستمر يومان.

نوة رأس السنة تبدأ 2 يناير وتستمر أربعة أيام.

نوة الفيضة الكبيرة تبدأ 12 يناير وتستمر 6 أسام.

نوة الغطاس تبدأ 19 يناير وتستمر ثلاثة أيام.

نوة الكرم تبدأ 28 يناير وتستمر 7 أيام.

نوة الشمس الصغيرة تبدأ 18 فبراير وتستمر 3 أيام.

نوة الحسوم تبدأ 9 مارس وتستمر 7 أيام.

نوة الشمس الكبيرة تبدأ 18 مارس وتستمر يومان.

نوة العوة وبرد العجوزة تبدأ 24 مارس وتستمر 6 أيام.

وبالتالي تنتهي نوات فصل الشتاء لتبدء رياح الخماسين لتعلن شم النسيم ويأتي فصل الربيع الذي يعتدل فيه الطقس ويكون أكثر دفئًا ثم فصل الصيف.

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