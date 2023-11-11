وزير التعليم العالي يوقع اتفاقية إطارية نواة لتحالفات جامعات البحر الأبيض

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد جامعة ليون برئاسة الدكتور مانويل جوبيرت نائب رئيس الجامعة لشئون أوروبا والعلاقات الدولية.

جاء ذلك على هامش زيارته لباريس للمُشاركة فى أعمال الدورة (٤٢) للمؤتمر العام لليونسكو، والتي تُعقد خلال الفترة من ٧ حتى ٢٢ نوفمبر الجاري.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات الهامة، منها: آليات تشكيل اتحاد بحثي من الجامعات الواقعة في المنطقة الجغرافية لحوض البحر المتوسط؛ لدراسة الموضوعات مثار الاهتمام المشترك ويأتي علي رأسها: (المواطنة، التحول البيئي، العلوم الإنسانية الرقمية، الثقافات والتنوعات الثقافية).

وحضر اللقاء الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس، واليدا هلي مدير مشروعات الشرق الأدني والأوسط.

وزير التعليم العالي: مزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية

وأكد وزير التعليم العالي عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضًا نماذج التعاون الناجحة بين البلدين، التي تعكس أواصر الصداقة بينهما.

وأشار وزير التعليم العالي إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، موضحًا نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

وأكد وزير التعليم العالي الأهمية التي توليها الوزارة في الوقت الحالي لإنشاء المناطق الجغرافية الأكاديمية البحثية، وذلك من أجل تحقيق أقصي استفادة من كافة الموارد البشرية والمادية والبحثية المتاحة لدي كافة الأطراف المتواجدة داخل النطاق الجغرافي.



وأشار د. مانويل جوبيرت إلى أن جامعة ليون بصدد إنشاء مجموعة بحثية تهتم بدراسة مجتمع حوض البحر المتوسط، موضحًا أن جامعة ليون نجحت في استقطاب مجموعات بحثية من (جامعة القديس يوسف بدولة لبنان، جامعة بجاية بدولة الجزائر، جامعة الرباط الدولية بدولة المغرب، وجامعة جالطة سراي بدولة تركيا، وجامعة تونس بدولة تونس).

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية إضافة مجموعات بحثية من الجامعات المصرية الواقعة في النطاق الجغرافي للبحر المتوسط؛ وذلك للخروج بنتائج إيجابية وأكثر شمولية.

ورحبت جامعة ليون بمقترح الوزير، وقامت على الفور بتحرير مذكرة تفاهم تم توقيعها من الجانبين، وذلك للبدء في اتخاذ الإجراءات الضرورية نحو صياغة اتفاقية للتعاون البحثي بين جامعات حوض البحر المتوسط.