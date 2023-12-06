شريهان ترفض الاحتفال بعيد ميلادها وتكشف لجمهورها السبب

رفضت أيقونة الفوازير الرمضانية شريهان الإحتفال بعيد ميلادها الـ 59 الموافق 6 ديسمبر، مما أثارت حالة من الجدل حول متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكشفت السر وراء هذا القرار، الذي جعلها مثال للإنسانية والوطنية أيضًا.

الفنانة شريهان

شريهان ترفض الاحتفال بعيد ميلادها

أوضحت النجمة شريهان سبب رفضها الإحتفال بعيد ميلادها، وذلك خلال منشورها عبر حسابها الرسمي بالموقع الأكثر تداولًا إكس "تويتر" سابقًا، قائلة: "رسائلكم جميعاً غالية، ولكنها فى وقت صعب أعيش فيه أصعب وأقسى أيام وساعات ولحظات عُمرى التى عشتها، ولن أكون سعيدة إن احتفلت، سواء مع أسرتى وعائلتى الكبيرة، أو أسرتى وعائلتى الصغيرة، وهى أنتم، محبو شريهان، (الشريهانيين) كما تحبوا أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم، وأنا سأظل أكثر من متشرفة".

واستكملت حديثها: "سامحونى فما تبقى لى هو عدم التناقض، وقلبى وعقلى لا يستوعبان ما يحدث فى العالم، وأنفاسى الأخيرة التى سأقابل بها ربى ومعها رفض إبادة الشعب الفلسطينى، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض ما يحدث للشعب المدنى الفلسطينى فى غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسرى وانتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهير العرقى والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطينى واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطورى الذى كان عظيما وسيبقى إلى الأبد".

وتمنت شريهان من الله عز وجل أن ينزّل آية من آياته لنصر فلسطين وتحقيق العدل، قائلة: "ولا يوجد عندى أمل فى غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض فى وقتنا هذا، لعالمنا هذا، لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية.. سامحوني".

مدحت العدل يحضر عمل ضخم لـ شريهان

وبشأن أعمالها الفنية، أعلن السيناريست والكاتب مدحت العدل في إحدى المداخلات الهاتفية، أنه يحضر لشريهان مشروع فني يليق بها، مؤكدًا على أنه يجب أن يكون ضخم ومميز، قائلًا: شريهان علشان ترجع بتاخد تحضيرات كتير في مشروع في الأفق لكن تكلفته كبيرة ومحتاج تحضير كبير فمش هيبقى في القريب العاجل".

عودة شريهان للفن بعد انقطاع 19 عام

ويُذكر أن الفنانة شريهان قد ابتعدت عن الساحة الفنية ما يقرب من 19 عام، حيث شاركت في فيلم "العشق والدم" عام 2002، وكان معها نخبة من الفنانين أبرزهم: سهير المرشدي، فاروق الفيشاوي، حسين الشربيني، محمد رياض.

وبعد مرور 19 عام، قدمت مسرحية "كوكو شانيل" عام 2021، وشارك معها العديد من الفنانين أبرزهم: آسر ياسين، هاني عادل، إنجي وجدان، تامر حبيب، حنان يوسف، أيمن القيسوني.

شريهان خلال عرض مسرحية كوكو شانيل