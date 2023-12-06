بعثة جامعة الدول العربية تكثف لقاءاتها مع المؤسسات والمنظمات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ، تكثف بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمتابعة إجراءات الانتخابات الرئاسية، لقاءاتها مع المؤسسات والمنظمات المصرية للتعاون فيما بينهم في مجال الانتخابات الرئاسية.

تتمثل أهداف البعثة في متابعة مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك فترة الترشح وفترة الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية.

وتقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع المتابعين على مدار الأيام الثلاثة للاقتراع، وستقوم البعثة خلال هذه الفترة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات.

" حقوق الإنسان في الانتخابات "

التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بالسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر المجلس.

أشاد السفير الذوادي خلال اللقاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر باعتباره مؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتضطلع بدور هام في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تجري في مصر.

من جهتها، أشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن المجلس يعتبر من أولى المؤسسات التي تابعت الانتخابات في مصر ، كما تناولت الدور الذي سيضطلع به المجلس خلال الانتخابات المقبلة من خلال تواجد متابعيه في مختلف المحافظات المصرية خلال أيام الاقتراع.

أكد الجانبان في نهاية اللقاء على أهمية المشاركة الفعالة في التصويت في الانتخابات المقبلة، كما رحب الجانبان باستمرار التعاون بينهما في مجال الانتخابات الرئاسية سعيا لإنجاحها وخروجها على النحو المأمول.

" أعرف حقك"

واستكمالاً للاجتماعات التي تعقدها بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، التقى السفير الذوادي بالدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأثنى على جهود المجلس القومي خاصة في دعم حقوقهم في المشاركة السياسية،.

و أكد الذوادوي على اهتمام جامعة الدول العربية بهذه الفئة المهمة من الناخبين، مشيدا بدورها الفعال في المجتمع، ومشاركتها الإيجابية التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية.

من جهتها، استعرضت الدكتورة ايمان مبادرة " صوتك حقك" والتي تهدف الي نشر الوعي الانتخابي للناخبين ذوي الإعاقة في إطار المبادرة وتشجيع هذه الفئة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتي تشكيل بعثة جامعة الدول العربية تلبية للدعوة التي تلقاها أبو الغيط من المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مشاركة جامعة الدول العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقاً من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.

" الذوادي ومايا مرسي"

كما التقي السفير خليل إبراهيم الذوادي، بالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، للتعرف على إسهام المؤسسات الوطنية في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، بما فيها المجلس القومي للمرأة نظراً لدوره الفعال في مختلف العمليات الانتخابية التي جرت في جمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية.

من جهته أشاد الذوادي خلال اللقاء بالدور الهام والفعال للمرأة المصرية ومشاركتها المتميزة التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية، مؤكداً في الوقت نفسه على حرص بعثة الجامعة على أداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.