انتخابات الرئاسة.. خطوات معرفة مكان لجنتك

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي فى الانتخابات الرئاسية 2024 لمعرفة رقم اللجنة الفرعية ومركز الاقتراع الذى يقوم فيه المواطن بالتصويت خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، وذلك كن من خلال 4 خطوات.

1- زيارة الموقع الرسمي للهيئة على الرابط التالي: https://www.elections.eg.

2- اضغط على استعلم عن موقفك الانتخابي.

3- أدخل الرقم القومي.

4- اضغط على أيقونة استعلم.

يظهر لك الموقف الانتخابي ومكان لجنة الانتخابات الرئاسية.

كما يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات على فيسبوك بواسطة البحث عن "neaegypt".

3- التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].

4- استخدام خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 5151.

5- الاستفادة من خدمة الاستعلام الدليل على الخط الساخن عن طريق الاتصال بالرقم 141.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.