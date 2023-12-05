الانتخابات الرئاسية المصرية.. موعد فتح باب الاقتراع في الداخل

تصدرت الانتخابات الرئاسية المصرية مؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن مواعيد فتح باب الاقتراع في الداخل بعد انتهاء التصويت للجاليات المصرية خارج البلاد.

وتفتح أبواب لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية المصرية داخل البلاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر الشهر الحالي.

استعدادات انتخابات الرئاسة في القاهرة

محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، من جانبه أكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، باعتبارها واجب وطني على الجميع، واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

كما أشار محافظ القاهرة إلى أنه على المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع مستقبله، والحفاظ على استقراره، مشددا على أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، كانت ملحمة وطنية.

حملة توعية كبرى في مناطق وأحياء العاصمة كافة، تحدث عنها محافظ القاهرة، جاءت لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري، ولفت إلى أن المحافظة نظمت العديد من المؤتمرات والندوات بمختلف مناطق وأحياء العاصمة، وفي المدن التي أقامتها الدولة بديلا للمناطق غير الآمنة.

حملة التوعية تتم بالأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والأسواق والمستشفيات، كما يتم في محافظة القاهرة، توزيع البروشورات من خلال مديريات الشباب والرياضة والتضامن والصحة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتشجيع الأهالي.