الكشف على 1809 مواطن فى قافلة علاجية بقرية كفر المحمدية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الإثنين والثلاثاء في قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر، وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف على 1809 مرضى، وضمت 11 عيادة منهم 6 متنقلة ( 2 باطنة - 2 اطفال- نساء وتنظيم اسرة- جراحة)، والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، وتضمن الفحص الطبى باطنة 281 أطفال 375 جراحة 138 جلدية 248 أسنان 78 رمد 151 أنف وأذن 173عظام 221 نسا وتنظيم اسرة 144

وتم إجراء عدد 277 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 158 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 27حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية ، و 145 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم



يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.