الأرصاد الجوية: ارتفاع بدراجات الحرارة فى فترة الظهيرة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، موضحًا أن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ومن المتوقع عودة انخفاض درجات الحرارة بداية من الغد بشكل تدريجى.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض لـ24 و23 درجة وفي نهاية الاسبوع تصل لـ21 درجة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة “دى أم سى”.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك مزيد من الشعور بالبرودة الشديدة خلال الفترات المتأخرة من الليل، موضحة أن هناك فرق فى درجات الحرارة بين النهار والليل بنسبة كبيرة وهذا يؤدى للإصابات بنزلات البرد.

وتابع: "فى ارتفاع بدراجات الحرارة فى فترة الظهيرة والكتل الهوائية اللى بتأثر علينا هى كتلة صحراوى وسنشهد انخفاض فى قيم درجات الحرارة فى فترات الليل المتأخر".

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة اليوم وبشكل تنازلي حتى في نهاية الأسبوع لتسجل العظمى في القاهرة 21 درجة، بينما الصغرى تنخفض إلى 7 درجات في عددٍ من المحافظات.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع استقرار الأحوال الجوية نهارًا، بينما تزداد البرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب كما سلف الذكر.

وعن توقعات الأرصاد الجوية، حالة الطقس في الأيام المقبلة فإن يوم الثلاثاء 5 ديسمبر، سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، فضلًا عن كثافة شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحًا تقريبًا على الطرق في أغلب الأنحاء.

أما عن الأربعاء 6 ديسمبر والخميس 7 ديسمبر، فتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

فيما تنشط حركة الرياح، في يوم الجمعة 8 ديسمبر: نشاط على مناطق من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.