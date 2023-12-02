الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية (فيديو)

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك إستمرار لحالة من الإستقرار فى الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية، حيث أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام، ومن المتوقع فيها أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري 24 درجة مئوية خلال فترة النهار، حيث أنه المعدل الطبيعي لبدايات شهر ديسمبر.

طقس اليوم خريفي

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولي والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن طقس اليوم خريفي، لطيف، ودافىء خلال فترة النهار، على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وطقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد و جنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار، وتحديدًا خلال فترة الظهيرة.

زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس

وتابعت: “هناك زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس، مما يعني أنه ليست هناك أى سحب مؤثرة نتيجة تأثر البلاد بوجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، والإستقرار فى الأحوال الجوية مكمل معانا حتى يوم الثلاثاء القادم”.

