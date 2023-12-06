الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

على غرار كروت الشحن

سكر فكة للبيع.. تلقيمة الغلابة لمواجهة أزمة الغلاء

بوابة الوفد الإلكترونية

في بادرة هزلية.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لأكياس سكر صغيرة الحجم لا تتعدى أصابع اليد، تحت اسم  سكر الفكة  التي طرحها التجار على هامش أزمة غلاء السكر التي شهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة.

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وبطبيعة الحال أثارت الصورة عاصفة من الجدل المخلوط بسخرية جراء الصور المتداولة، والتي عبرت عن أحزان المصريين جراء ارتفاع أسعار السكر بهذا الشكل المباغت خلال الأيام الأخيرة.

في هذا السياق نشرت صفحة المجابرة "دا كيس سكر صغير اسمه سكر فكة.. الكيس بجنيه يعني يدوب يحلي كوباية شاي .. رايحة بينا علي فين يا مصر".

بينما سخر مواطن آخر قائلًا "تلئيمة سكر فكه ب ٣ جنيهات يا ولاد تشحن بيها كوباية شاي .. ولو الرصيد خلص ف نص الكوباية أُلطم واشرب التِفل".

من جهته كتب مواطن آخر على صفحته الرسمية "سكر فكه بـ ١ جنيه  تلقيمة.. زي باقة النت لو ممكن تعمل باقة اشتري كارت فكة.. ولو ممعكش تشتري كيس سكر..اشتري تلقيمة فكة".

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل أزمة ارتفاع سعر السكر وإعادة ضبط الأسواق، وجاءت أبرز هذه الإجراءات "الاتفاق مع شركات إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين على زيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، فضلًا عن ضخ السكر بالأسواق ليباع للمستهلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو وتشكيل لجنة لمتابعة سير عمليات التوزيع لحظيًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.

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