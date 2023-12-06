سقوط لصوص مغارة "علي بابا"| سكر وزيت المصريين في أمان

في حقيقة الأمر أن التلاعب بقوت المصريين يحتاج أن تضرب جميع الأجهزة الرقابة بيد من حديد على من يتوهم أن يحقق أرباحًا من أبواب خلفية على حساب البطون الخاوية دون ملاحقة.. بل يشرع في خيانة الأمانة التي يؤتمن عليها، وليس ذلك وحسب بل يتسبب في إحداث أزمة كبرى في السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن، والتي من بينها الأرز والسكر.. والحديث هنا عن سقوط أحد حيتان شبكة الفساد في وزارة التموين.. تلك القضية التي فجرت براكين الغضب داخل جميع أبناء الشعب المصري.

قضية فساد في وزارة التموين

ذلك التشكيل العصابي المتورط في احتكار وحجب السكر عن المواطنين بغية بيعه في السوق السوداء بضعف السعر، وهو ما بدوره تسبب في وجود أزمة للسكر، يتكون من مستشار وزير التموين برفقة 8 موظفين آخرين، والذين تم القبض عليهم، وقد أسفر ذلك عن ضبط أطنان من السلع، و590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها فى تلك السوق بأزيد من السعر.

النيابة العام تباشر التحقيق في قضية وزارة التموين

وفي سياق تلك القضية الكبرى، باشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية.

تحريات الرقابة الإدارية

وتعود خلفية القضية، إلى وجود معلومات وتحريات الرقابة الإدارية، تؤكد تورط مسئولين بوزارة التموين في قضية فساد كبرى داخل الوزارة والتورط في وقائع أزمة الأسواق من بينها أزمة السكر ورفع أسعار عدد من السلع الرئيسية.