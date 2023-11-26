وزير التموين: لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز وجاري استيراد أرز هندي

قال الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز ، ولا يوجد نقص في المعروض، كاشفاً عن الموافقة على استيراد الارز من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة واستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش فعاليات المعرض الدولى للذهب "نبيو"

وأكد وزير التموين على توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار " معتدلة " مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار ، ولكن أسعار السلع تتأثر بالاسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأكد المصيلحى، إستمرار التعاقدات لتوفير السلع، الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال المصيلحى، إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

وكشف المصليحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110مشترين

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلي جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيراً إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

وشهد المصيلحى، خلال المعرض إطلاق اول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين من ماستر جولد ايجيبت.

وقال الوزير، أن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي و الشمول المالي من خلال اطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء .

من جانبه قال أحمد صابر رئيس مجلس إدارة ماستر جولد ايجيبت، أن هذه الخطوة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، ودعماً لمبادرة الشمول المالي التى أطلقها البنك المركزي بجانب التسهيل على العملاء في اقتناء مدخراتهم من الذهب .

وأضاف، أن هذه الخدمة ستكون متاحة قريباً للجمهور في الأسواق التجارية الكبرى ، مشيراً إلي أن أن الكثير من المواطنين أبدو رغبتهم في التعامل المباشر في عمليات شراء سبائك الذهب من خلال ماكينات ATM