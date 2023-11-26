وزير التموين يهدد التجار بـ«تسعيرة جبرية» للسكر

مهلة 10 أيام.. و«المصيلحى» يكشف عن أرباح السوق السوداء

بينما تدخل أزمة أسعار السكر أسبوعها الرابع، هدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بفرض «تسعيرة جبرية»، اليوم لإعادة الانضباط إلى الأسواق.

ومنح الوزير مهلة للأسواق 10 أيام وحال عدم تحقيق الاستقرار فى الأسعار، سيلجأ إلى مجلس الوزراء لتسعير السلعة.

وعلى هامش المؤتمر الصحفى للمعرض الدولى للذهب «نبيو» الذى انطلقت فعالياته أمس الأحد بهيئة المعارض الدولية فى التجمع الخامس، قال المصيلحى، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة لها، لافتاً إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.

وأضاف «أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعى والتجارى وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتى تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، وهى لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر».

وكشف وزير التموين عن أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم يعيدون بيعه فى السوق السوداء بسعر يتجاوز 40 جنيهاً للكيلو.

وأوضح أن إغراق السوق بالسكر والتفريط فى المخزون الاستراتيجى لا يعد حلاً للأزمة، مؤكداً إمكانية طرحه فى المحافظات على مسئولية كل محافظ.

وقال المصيلحى، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من سلعة الأرز، وليس هناك نقص فى المعروض، كاشفاً عن استيراد الأرز من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجى من السلعة واستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض أهلاً رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

وكشف عن زيادة عدد المشتركين فى معرض الذهب «نبيو» ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترون أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110مشترين.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك مساعى لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وإفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية فى هذه الصناعة، مشيراً إلى التطور الكبير فى صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر فى الأسواق، كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

وميدانياً تشهد منافذ بيع السلع الغذائية «كلنا واحد» ازدحاماً شديداً للحصول على كيلو واحد سكر بقيمة 27 جنيهاً.

اصطف المواطنون فى صفوف طويلة بحثاً عن كيس واحد بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 60 جنيهاً فى الأسواق الحرة والمجمعات الاستهلاكية.

وتسبب الازدحام الشديد فى حدوث اشتباك بين المواطنين خوفاً من عدم الحصول على «كيلو السكر»!

وتوقع مراقبون أن تستمر أزمة السكر لفترة مقبلة لعدم وجود حلول موضوعية لحل الأزمة وأبدى البعض تخوفه من تفاقمها خلال الأيام المقبلة.

وفى المحافظات لا تزال الأزمة مستمرة.

ففى المنوفية، سادت العشوائية فى توزيع السكر داخل قرى الباجور، ويشتكى الأهالى من غياب رقابة مديرية التموين وسيطرة «المحسوبيات» فى التوزيع، بينما تتواجد مباحث التموين بقوة.

وفى قنا حيث معقل زراعة قصب السكر، وصل سعر كيلو السكر فى المتاجر إلى متوسط 45- 50 جنيهاً.

وتستمر الأزمة رغم إعلان المحافظ أشرف الداودى عن ضخ 70 طناً يومياً.

وفى الإسكندرية قال عمر السيد أحد وكلاء مصنع السكر إن أعداداً كبيرة من المصانع لم تعد توفر أى كميات من السكر للوكلاء منذ شهر تقريباً.

وفى الأقصر، قال مواطنون لـ«الوفد»، إن المبادرات التى دشنتها وزارة التموين غير كافية حتى الآن، متهمين «كبار التجار» برفع الأسعار إلى 48 جنيهاً للكيلو.