أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بسقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف منازل بمخيم جباليا شمالي غزة، وذلك حسبما نقلته القناة في نبأ عاجل لها.

خان يونس

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن 64 شهيدًا و106 جرحى بخان يونس خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى قيام الاحتلال بقصف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال غزة.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وسقط نحو أكثر من 37 شهيدًا على الأقل في عموم قطاع غزة منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عملياته بعد انتهاء الهدنة.

حركة المقاومة الفلسطينية حماس

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة بعد رفضه التعاطي مع عروض للإفراج عن أسرى.