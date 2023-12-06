نفاد الوقود سبب قطع الاتصالات في غزة (فيديو)

قال الدكتور إسحاق سدر وزير الإتصالات الفلسطيني إن غزة شهدت يوما كاملا بدون اتصالات بسبب نفاد الوقود بعد أن تم تدمير كامل للمقاسم الرئيسية والفرعية لكميات الوقود التى تكفي فقط يوما.

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، المذاع على فضائية النهار، مساء اليوم أنه بالأمس تم قصف خط رئيسي بشمال قطاع غزة وحتى الآن لا تستطيع طواقم الشركات إصلاح هذا الخلل في المناطق التي تعرضت لهجمات مسلحة من قبل الاحتلال وممارسة جرائمهم في غزة.

وأشار إلى أنه في خلال الحرب بغزة والتي امتدت قرابة شهرين، تم وقف الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة بشكل متعمد من قبل الاحتلال في قصف المسارات الدولية التي تنقذ ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

٧٠% من الشبكة والهوائيات والأبراج والمقاسم تضررت

وأردف وزير الإتصالات الفلسطيني: "٧٠% من الشبكة والهوائيات والأبراج والمقاسم تضررت ولكن بعص الأماكن بها إمكانية الاستغاثة وتوصيل الإنترنت، لتوثيق الجرائم اللاإنسانية التي تمارس بحق الشعب بقطاع غزة.

كشفت الصحة الفلسطينية، عن وصول عدد الشهداء إلى 16248 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة، بعد ما قصفت قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكان قد أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية إن مطار العريش يواصل استقبال المساعدات الواردة إلى قطاع غزة، وأنه يتم تجهيز 140 شاحنة مساعدات جديدة تمهيدا لدخولها غزة.

وقد سمحت الهدنة التي استمرت 7 أيام بتبادل محتجزين فى غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 20 ألف هدف

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم هاجموا أكثر من 20 ألف هدف منذ بدء الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن المعارك تدور بجباليا والشجاعية وخان يونس في قطاع غزة.