التحالف الوطني: بذلنا الكثير من الجهود لإيصال الدعم إلى مستحقيه

قال طارق حسن عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن التحالف الوطني بذل الكثير من الجهود من أجل أن يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلى، موضحا أن التحالف الوطنى استطاع تنفيذ هذا الأمر بالتعاون مع المحليات والجمعيات المحلية.

الخدمة الطبية

وأضاف “حسن” في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يتم تحقيق المستحق من خلال عمل دراسة ميدانية لتحديد خريطة عمل التحالف لضمان الوصول للشخص المستفيد، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من خدمة للمواطن الواحد، بينها الخدمة الطبية والمالية للمواطن نظرا لاحتياجه الشديد وافتقاره لتلك الخدمات.

المجتمع المدني

وأشار إلى أن الفترة الراهنة جعلتنا في أمس الحاجة لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وكان هذا هو السبب الرئيسي لإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي الذي يعمل وفق قاعدة بيانات موحدة من أجل وصول المساعدات إلى الأسر الأولى بالرعاية.