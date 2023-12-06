د.عبدالسند يمامة: الإصلاح الاقتصادي في مصر يبدأ بتغيير المناخ الحالي

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الإصلاح الاقتصادي في مصر يبدأ بإيجاد منظومة قانونية وتغيير المناخ الحالي وخلق مناخ مشجع على الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره وأن يكون قاطرة لبناء الاقتصاد واحترام الملكية الخاصة وتعديل قانون الضرائب.



وأوضح د. عبدالسند يمامة خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء،: "اقترحت تعديل قانون الضرائب بنفس العملة التي تحصل بها الإيرادات”، مشيرا إلى أن قانون الضرائب ليس فقط إيرادات ولكن عدالة مع الإيرادات.

وأشار “يمامة” إلى أنه يمكن حل أزمة البطالة والتضخم وانخفاض قيمة العملة عن طريق ترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص وتحقيق التنافسية وإبعاد شركات الحكومة والجيش عن مشروعات القطاع الخاص.

وتابع: “يجب احترام الملكية الخاصة ، فهناك مئات الآلاف من المصريين تهدمت منازلهم وكان يجب مراعاة ما مر على المنازل المخالفة من سنوات وعلاج ذلك بالتصالح في ظل أزمة اقتصادية طاحنة ووجود خطأ من المسئولين من البداية بترك هذه المخالفات”.

وفي سياق متصل، أكد د. عبدالسند يمامة، ، أنه متمسك خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية في الداخل بشعاره وهدفه في الانتخابات وهو إنقاذ مصر، مشددًا على أن فكرة الإنقاذ محلها شخص حي ولا إنقاذ لشخص ميت، موضحًا أن هناك فرصة في الإنقاذ.

وأوضح د. عبدالسند، خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أنه من خلال البرنامج الانتخابي الخاص به يرى طريقة الوصول إلى إنقاذ مصر.

وأضاف أنه يريد الآن التحدث عن الخطوط التي تمكننا من الوصول إلى إنقاذ مصر، وهي تكون في إصلاح منظومة التعليم والصحة وإصلاح تشريعي وما يتعلق بالشباب والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأوضح د. عبدالسند يمامة، خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أن المصريين بالخارج عبروا عن حبهم وولاءهم للدولة المصرية بالمشاركة في الانتخابات والتي استمرت على مدار 3 أيام.

وأشار إلى أن الانتخابات في الخارج كانت مرحلة ولكن الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر هي مركز الثقل في الانتخابات ونتيجتها.