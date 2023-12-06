د. عبدالسند يمامة: يجب السعي إلى جدولة ديون مصر أو إسقاطها

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه يجب التوقف عن الاقتراض باستثناء ما يتعلق بالإنتاج، لكن كل القروض التي تتعلق بالأمور الاستثمارية يجب التوقف عنها، مشيرا إلى أنه لا بد من الاتجاه إلى جدولة الديون ومحاولة إسقاطها ومصر لها الحق في المطالبة بذلك نظرا لدورها المحوري في المجتمع الدولي.

الحد الأدنى للأجور

وأوضح د. عبدالسند يمامة خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيضع حد أدنى للأجور بـ 5 آلاف جنيه بعد عام من تولي الحكم حتى يأتي الإصلاح الاقتصادي بثماره، مشيرا إلى أنه لا يصح لأي رئيس زيادة الحد الأدنى للأجور قبل توفير موارد حقيقية لذلك حتى لا يزيد التضخم.

وأشار إلى ضرورة أن تتسع مظلة التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين غير المنتظمين، وتحقيق العدالة الاجتماعية رغم الإيمان بالفكر الحر وحرية السوق.