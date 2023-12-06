جامعة أسيوط تفوز علي جامعة القاهرة في تنس الطاولة طالبات

صعود فريق جامعة أسيوط الى دور الـ ٨

شاركت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط بمجموعة طالبات جامعة أسيوط في دوري الجامعات المصرية الـ ٥١ "دورة الشهيد الرفاعي" في لعبة تنس الطاولة، والذي أقيم في المركز الأولمبي بالمعادي. وقد حققت طالبات جامعة أسيوط فوزًا مهمًا على جامعة القاهرة بنتيجة ٣/٢، ما ساهم في تأهل الفريق إلى دور الـ٨ في البطولة.

تم تنظيم هذه البطولة الرياضية الهامة برعاية كبار الشخصيات الأكاديمية في جامعة أسيوط، حيث شملت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. كما تم الإشراف العام على البطولة من قبل الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط وقام بالاعداد والأشراف إيهاب رمضان مدير إدارة النشاط الرياضى بجامعة أسيوط وقام بالتدريب كابتن اسلام سلامة مدرب فريق تنس الطاولة طالبات جامعة أسيوط وجمال حسن رجب اداري فريق تنس الطاولة طالبات جامعة أسيوط وأسماء السيد مشرفة الطالبات بجامعة أسيوط

يعد مثل هذا المشاركة الناجحة في بطولة التنس الطاولة مؤشرًا على روح المنافسة العالية والمهارات الرياضية التي يتمتع بها طالبات جامعة أسيوط. وتعكس هذه النتائج الإرادة القوية للفريق واجتهادهن في تحقيق النجاح. إن هذا الإنجاز يساهم في تعزيز الهوية الرياضية للجامعة ويعزز تفاعل الطلاب مع الأنشطة الرياضية في الحرم الجامعي.

من المؤكد أن مشاركة طالبات جامعة أسيوط في هذه البطولة ستكون حافزًا لهن للاستمرار في تطوير مهاراتهن الرياضية والسعي لتحقيق المزيد من الانتصارات والتفوق في المستقبل. نتمنى أن يكون لهن تأثير إيجابي على جميع الطلاب ويشجعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة التي تعمل على تعزيز الروح الرياضية وتعزيز اللياقة البدنية.

جانب من دورة تنس طاولة طالبات

جانب من دورة تنس طاولة طالبات

جانب من دورة تنس طاولة طالبات