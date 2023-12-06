أمن أسيوط ينجح في ضبط 13 تاجر مخدرات و63 سلاحا ناريا

تمكنت مديرية الأمن في محافظة أسيوط من ضبط عدد قياسي من القضايا المتعلقة بالسلاح الناري. وفي هذا السياق، تم ضبط 63 قضية سلاح ناري تشمل 18 بندقية آلية و 28 بندقية خرطوش و طبنجة و 27 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات ذات أعيرة مختلفة. وقد تم القبض على 63 متهمًا في هذه القضايا، حيث يتوفر عن 46 منهم معلومات جنائية ويأتي ذلك تأكيدًا للتحسن المستمر في شأن تطبيق الأمن والقانون في محافظة أسيوط.

إضافة إلى ذلك، تم ضبط 13 قضية تجارة المواد المخدرة، حيث تم العثور على كميات كبيرة من المخدرات بحوزة المتهمين. فقد تم ضبط 1,230 كيلو جرام من مخدر الحشيش و 960 جرام من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الشابو، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة. تم القبض على 14 متهمًا في هذه القضايا، وبينهم 11 متهمًا لديهم سوابق جنائية.

إلى جانب ذلك، تم تنفيذ 520 حكم قضائي متنوع، وهو الأمر الذي يؤكد الجهود المبذولة من قبل مديرية الأمن لتنفيذ القانون وتطبيق العدالة.

ويعكس هذا الانجاز التقدم الذي تحقق في مجال تعزيز الأمن والقانون في محافظة أسيوط، ويعزز الثقة في قدرة السلطات المختصة على حماية المجتمع والحد من الجريمة. يظهر هذا الإنجاز النتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها باستمرار الجهود الأمنية وتقديم التدريب المناسب لقوات الشرطة وتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي.

على الرغم من أن هناك المزيد من التحديات التي تواجهها محافظة أسيوط في مجال مكافحة الجريمة، إلا أن هذه الإنجازات تظهر التزام السلطات المحلية والإخلاص في مكافحة الجريمة والعمل على حماية الأمن والسلامة العامة. من المهم أن نستمر في دعم السلطات المحليّة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الأمن وتحقيق العدالة في المجتمع.