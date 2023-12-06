الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نشأت الديهي يحسم جدل استئذان إسرائيل في عودة المصريين المتواجدين في غزة.. فيديو

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور سمير غطاس كان ضيفًا لدى الإعلامي عمرو أديب، وتحدث بأن المصريين في قطاع غزة عندما يرغبون في العودة إلى قطاع غزة، فمن الضروري أن تقوم السفارة المصرية في رام الله باستئذان إسرائيل. 

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن كلام سمير غطاس خطأ، وكلامه وتصريحاته لا قيمة لها، مشيرًا إلى أن "غطاس" من المفترض أنه خبير في الشؤون الفلسطينية، وكان يعمل مع منظمة التحرير الفلسطينية.

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وأضاف "مستاء من أخطاء الكبار، يعني ايه مصر ترسل جوازات سفر للمصريين الموجدين في قطاع غزة لإسرائيل، قبل أن يأتوا إلى مصر، الإجراءات الأمنية المصرية لا تهزر يا دكتور سمير، الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن أمن المصريين، كان يجب أن يكون سمير غطاس أكثر دقة".

 وأشار إلى أن السلطات المصرية عليها أن تسأل "غطاس" عن ما قاله وما صدر منه، مشيرًا إلى أن "غطاس" لا يملك أي دليل حول ما صدر منه، وكلامه يمس الأمن القومي المصري. 

ولفت إلى أن السفير أحمد أبوزيد تحدث بأن السلطات المصرية فقط هي من تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. 

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