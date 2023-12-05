حسام الغمري يظهر مع نشأت الديهي ويكشف أسرارًا خطيرة عن الإخوان الهاربين.. فيديو

قال حسام الغمري، الإعلامي العائد من تركيا، إن أصل المشكلة يتمثل في تعامل البعض في السياسة بعقلية مشجعي كرة القدم، لأن السياسة أمر معقد وتتعلق بمصائر الأمم، مشيرًا إلى أنه لم يكون إخوانيًا، ولم يُبايع مرشد الإخوان على الإطلاق.

وتابع، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أنه لم يكن يعتقد بأن الإخوان جماعة غير وطنية على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه كان مختلف مع الإخوان في الفكرة والممارسة السياسية عندما كان في أنقرة، وقام بنشر منشور على الفيس بوك حول هذا الأمر.

وأضاف أن الفنان محمد شومان أخبره الطبيب بضرورة تغيير صمام قلب، ورغم ذلك كانت جماعة الإخوان بإنزاله إلى التصوير لمدة عامين، ولم يجري الإخوان له العملية ، معقبًا: "محمد شومان كان حطام بني آدم".

ولفت إلى أنه أرسل رسالة لمحمود حسين حول ضرورة إجراء عملية للفنان محمد شومان، فأخبره قائلاً: "ليس لديه المال الكافي للعملية" وتابع انه عندما سال أيمن الباجوري، فأخبره بأن الدعم للإخوان أولى من الفنان محمد شومان، لانهم يدفعون اشتراك للجماعة، مشيرًا إلى ان جماعة الإخوان تعتبر نفسها بأنها شعب الله المختار، وتعتقد الجماعة بأنهم النطفة الأرقى.

وأشار إلى أنه هدد الإخوان بنشر قصة الفنان محمد شومان على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد يوم هاتفه الدكتور حمزة زوبع بأن أموال عملية "شومان" تدبرت أيًا كانت التكلفة

خيال الإخوان

ولفت إلى أنه بدأ في مراجعة أفكاره ومبادئه في عام 2020، مشيرًا إلى أنه كان متعاطف بصورة كبيرة مع جماعة الإخوان، ويتألم عند توجيه هجوم قاسي إلى الإخوان أكثر من الإخوان، معقبًا: " جماعة الإخوان كانت صعبانة عليا جدًا".

وأشار إلى أنه ذهب إلى تركيا ودعم جماعة الإخوان بسبب تعاطفه مع مظلومية الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنه قرأ الكثير من الكتب، و لكنه لم يقرأ عن سيد قطب قبل ذهابه إلى أنقرة لدعم الإخوان، ولم يكن يعرف شيء عن تاريخ الجماعة.

وأشار إلى أن عندما قرأ كتاب زينب الغزالي وجده خيالي، ولا يمكن أن يكون كتابًا حقيقيًا، معقبًا "الكتاب لا يعقله عاقل، ..جماعة الإخوان تعتقد أنا تمتلك مفتاح الجنة".

ولفت إلى أن الإخوان سيطرت على المواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "إكس" تويتر سابقًا، وهذا أعطى مؤشرًا خاطئًا حول وجود غضب داخلي في مصر.

https://www.youtube.com/watch?v=jvVc0UVZdE8&ab_channel=NashaatEldeehy