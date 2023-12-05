جامعة أسيوط تنظم سلسلة ندوات الدورة التدريبية "الاتحادات الطلابية مصنع القيادات"

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط ورشة تدريبية حول الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعة، وتأكد مشاركة طلاب الجامعة في الانتخابات الرئاسية القادمة بحضور أحمد صبرة، أحد رموز رؤساء اتحاد طلاب الجامعة السابقين.

أكد الاتحادات الطلابية من خلال سلسلة ندوات الدورة التدريبية "الاتحادات الطلابية مصنع القيادات" على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال النزول والمشاركة فيها. وأوضحت أن الاتحادات الطلابية هي نموذج صغير للحياة السياسية، وأن المشاركة فيها واجبة على جميع طلاب الجامعة للتعبير عن آرائهم في مختلف الاستحقاقات الدستورية، مما يعزز الانتماء والديمقراطية في نفوس طلاب جامعة أسيوط. تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وأحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب. تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. إعداد وتنفيذ الدكتور أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط، والطالب مصطفى علاء، رئيس اتحاد طلاب الجامعة بجامعة أسيوط.

للحياة السياسية والديمقراطية في الجامعات، حيث يتمكن الطلاب من التعبير عن آرائهم وتطوير مهارات القيادة والتنظيم. وبالتالي، فإن المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية يعد خطوة هامة لتعزيز الديمقراطية وتطوير القيادات الشابة في الجامعة.

خلال ورشة العمل، سيتم توفير المعلومات والمهارات اللازمة للطلاب لفهم اتحادات الطلابية ودورها في الجامعة. كما سيشارك أحمد صبرة، أحد رموز رؤساء اتحاد طلاب الجامعة السابقين، ليقدم نماذج حية عن تجربته ويشارك الطلاب بنصائحه وتوجيهاته. من المتوقع أن تكون الورشة تفاعلية وممتعة، حيث سيكون هناك مجالًا للمناقشة وتبادل الأفكار.

يعتقد القائمون على الورشة أنه عندما يتم تمكين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة السياسية في الجامعة، فإنهم يكتسبون الثقة والمعرفة اللازمة للمشاركة في العملية الديمقراطية الكبرى أيضًا. ويمكن للطلاب أيضًا أن يعبروا عن اهتماماتهم ومطالبهم الخاصة فيما يتعلق بالتعليم والبيئة الجامعية وغيرها من القضايا الهامة.

ستعد الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط الخطوات اللازمة لجعل هذه الورشة تجربة ناجحة ومفيدة للطلاب. وسيتم دعوة الطلاب للمشاركة في الورشة وتطلع الإدارة إلى رؤية مشاركة نشطة من الطلاب وتحفيزهم على تطوير أنفسهم كقادة ومناضلين.

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل