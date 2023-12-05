عطل في الإنترنت.. تعويض العملاء وعودة كاملة قريبا

أصبح انقطاع الانترنت في بعض المناطق والمحافظات في مصر حديث الساعة ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن موعد عودة الانترنت واستقراره في المحافظات.

الشركة المصرية للاتصالات أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية، ولكنها تحدثت أن فريق العمل قام بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.

المشكلة في مصر فقط ولم تصل إلى الكابلات

المهندس محمد أبو طالب، نائب المدير التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، كشف عن أن الإنترنت تأثر نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة تشغيل النظام الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن المشكلة في مصر فقط ولم تصل إلى الكابلات.

تعويض العملاء جميعا عن قطع الانترنت

كما تابع أن المشكلة في بعض المناطق بالمحافظات وتم الاستعانة بالأجهزة البديلة لعودة الإنترنت للمستخدمين، موضحا أن ما حدث أمر وارد ويحدث لأول مرة، موضحا أن الخدمة تعود للعملاء خلال ساعات وبدأت تعود تدريجيا.

وأكد أنه سيتم تعويض العملاء جميعا ويكون هناك بيان يوضح ذلك الأمر وفق عدد من الإجراءات المتبعة، وأن هناك طوارئ في المصرية للاتصالات حتى يتم استعادة الخدمة بشكل كامل، ولكنه رفض تحديد موعد حد أقصى لعودة الخدمة بشكل كامل.