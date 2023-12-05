الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالناصر زيدان: الزمالك أنهى أزمة بلحاج وسيتم الإعلان قريبا

أحمد بلحاج
أحمد بلحاج

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن أخر تطورات أزمة الزمالك ولاعبه السابق أحمد بلحاج بسبب المستحقات المتأخرة للاعب.

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وقال زيدان في تصريحاته، إن الزمالك استطاع حل أزمة أحمد بلحاج لاعب الجونة الحالي، واجتمع مع وكيله.

وأضاف، أن إدارة الأبيض  وصلت لحل للأزمة وسيتم سحب الشكوى المقدمة، بعدما وعدتهم الإدارة بسدادها خلال الفترة المقبلة.

وأكمل، أن اللاعب ووكيله وافقوا على حلها وعدم التصعيد، وحاليا يتم المناقشة حول طريقة دفع الأمول خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق أخر، أكد الإعلامي عبدالناصر، أن لاعب الفريق الأبيض أحمد فتوح، مازال يواصل استفزازه ومازال يلاعب مشاعر الجماهير بعدما نشر صورة بقميص الفارس الأبيض.

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