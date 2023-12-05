مران الزمالك.. يوسف أوباما يواصل تدريباته التأهيلية

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على وضع برنامج تأهيلي يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة بكدمة في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات طبية لـ"يوسف أوباما"، وبناء عليه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأدى يوسف أوباما جلسة علاجية داخل العيادة الخاصة بالفريق الأول بمقر النادي، بعدها خاض مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، و حرص الدكتور محمد أسامة على الاطمئنان على اللاعب ومتابعة حالته .

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.