القوافل الطبية توقع الكشف الطبي على 4026 مواطناً بالوادي الجديد

نجحت القوافل الطبية في تقديم الرعاية الصحية لعدد كبير من السكان في محافظة الوادي الجديد. وقد أشار الدكتور محمد غباشي مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية إلي الخدمات التي تم تقديمها خلال القافلة الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 4 آلاف و26 مواطناً في الوادي الجديد

تم تنظيم القافلة الطبية بهدف توفير الرعاية الصحية والتسهيل على الفئات الضعيفة وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. ويعتبر الوادي الجديد منطقة نائية ومحرومة من الخدمات الطبية، ولذلك كانت الحاجة الماسة لتقديم الرعاية الصحية للسكان هناك.

تضمنت الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة الطبية الفحوصات الروتينية والفحوصات الطبية العامة، وتقديم العلاجات الأساسية والأدوية الضرورية. وقد تم التأكد من سلامة حالة الصحة للمرضى وتطبيق الإجراءات العلاجية اللازمة لهم.

وقد لاقت القافلة الطبية استحسانًا كبيرًا من قبل السكان في المنطقة، حيث كانوا يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية. كما أشاد السكان بتفاني الفريق الطبي وسرعة استجابتهم لاحتياجات المرضى.

يعد تنظيم القوافل الطبية جزءًا هامًا من مسؤولية الدولة في تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات النائية. وتعتبر هذه القوافل فرصة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا ولتوفير الفحوصات الطبية الأساسية والعلاجات اللازمة لهم.

تقوم الإدارة العامة للقوافل الطبية بتنظيم هذه القوافل بشكل منتظم وتعمل على تحديد المناطق التي تحتاج إلى الرعاية الصحية وتقديم الخدمات اللازمة للسكان. ومن المؤمل أن تستمر القوافل الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات المحتاجة وتسهيل تلقي الخدمات للفئات الضعيفة في المستقبل.