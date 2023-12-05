"تربية نوعية أسيوط" تنظم المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

نظمت كلية التربية النوعية في جامعة أسيوط مبادرة طلابية بعنوان "فيد واستفيد" بالتعاون مع وحدة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة لرعاية الشباب. تم إقامة الفعالية في قاعة حمام السباحة في القرية الأولمبية بجامعة أسيوط.

حضر حفل الافتتاح عمداء الكليات المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس. تمت الفعالية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. تمت إشراف الفعالية من قبل الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب. تمت إعداد وإشراف الفعالية الدكتورة ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية وغادة وحيد مدير رعاية الشباب بالكلية ومحمد سيد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة لرعاية الشباب.

أكد الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط بأن المبادرة تهدف إلى تعزيز التفاعل وتبادل المعرفة بين الطلاب في مختلف التخصصات، وتشجيعهم على الاستفادة من تجارب بعضهم البعض. تم اختيار حمام السباحة في القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط كموقع لإقامة الفعالية بسبب مساحته الواسعة وتوفره على جميع وسائل الأمان والتنظيم اللازمة.

وقامت الوحدة الطلابية بتنظيم الفعالية باستخدام منهجية مبتكرة ومتنوعة. تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة وتوفير مساحات لهم لتبادل الأفكار والخبرات. قام الطلاب بتنظيم ورش عمل ومناقشات جماعية حول مواضيع مختلفة، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية وألعاب تعزز التواصل والتعاون بين الحضور.

وأشار الدكتور وجدي المبادرة كانت مفتوحة لجميع الطلاب في الجامعة، بغض النظر عن تخصصاتهم أو سنوات دراستهم. وقد أشاد الطلاب المشاركون بالفعالية وأكدوا استفادتهم الكبيرة منها. كما أشاد الدكتور نخلة بتعاون الجميع في تنظيم المبادرة ونجاحها في تحقيق أهدافها.

الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط

ومن المقرر أن تستمر مبادرة "فيد واستفيد" كفعالية دورية في الكلية، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الشخصية. وتأمل الكلية في أن تكون المبادرة بمثابة نقطة انطلاق للعديد من المشاريع والفعاليات الطلابية المستقبلية.

وأضاف الدكتور وجدي بأن هذا النشاط يعكس التزام الجامعة بتعزيز الحوار وتبادل المعرفة وتشجيع الطلاب على التعلم من بعضهم البعض. ويشير إلى الروح الطلابية النشطة والرغبة في التعلم المستمر التي تسود في جامعة أسيوط.

وأوضح عميد كلية تربية نوعية بأن مبادرة "فيد واستفيد" تعتبر إحدى المبادرات الطلابية الهامة التي تساهم في تعزيز التفاعل والتعلم العملي بين طلاب الكلية. تهدف هذه المبادرة إلى توفير منصة للطلاب لتبادل المعرفة والمهارات في مجال التربية النوعية والتربية المجتمعية.

تشمل فعاليات المبادرة ورش عمل ومحاضرات توعوية تقدمها أكاديميين ومتخصصين في مختلف المجالات المتعلقة بالتربية النوعية. يتم خلال هذه الورش والمحاضرات تعزيز الوعي المجتمعي والاجتماعي لدى الطلاب، وتطوير مهاراتهم في التخطيط والتنظيم واستخدام الإبداع في عملهم.

تهدف مبادرة "فيد واستفيد" أيضًا إلى تعزيز الروح الجماعية بين الطلاب وتشجيعهم على التفاعل المثمر مع بعضهم البعض. يتم في إطار المبادرة تنظيم مسابقات وألعاب تربوية تهدف إلى تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي لدى الطلاب.

كما توفر هذه المبادرة فرصًا للتعلم العملي من خلال المشاركة في برامج تطوعية بالتعاون مع المجتمع المحلي. تهدف هذه البرامج إلى توسيع آفاق الطلاب واكتساب خبرات ومهارات جديدة في مجال التربية النوعية.

تعتبر مبادرة "فيد واستفيد" فرصة قيمة للطلاب في كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط للتعلم والتطور في مجالهم الأكاديمي والمهني. إن جهود الكلية ووحدة العلاقات العامة والإعلام لتنظيم هذه المبادرة تعكس التزامها بتطوير الطلاب وتأهيلهم لمواجهة تحديات سوق العمل في مجال التربية النوعية.

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"

جانب من ضيوف المبادرة الطلابية "فيد واستفيد"