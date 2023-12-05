جامعة أسيوط تستكمل الندوات التوعوية "مصر تنتخب.. حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية"

نظم مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط ندوة توعوية تحت عنوان "مصر تنتخب .. حق الشباب وواجبهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بكليات الصيدلة، والهندسة، والطب البيطري، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والتمريض.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أن الندوة تستهدف بناء الوعي السياسي للطلاب، والعاملين وكافة منتسبي الجامعة؛ للقيام بواجبهم الوطني، في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠٢٤؛ للمساهمة في استقرار الدولة والنهوض بها.

جاءت الندوات بإشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعميد كلية الصيدلة، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة سماح عبدالله عميد كلية التمريض، والدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وتنظيم الدكتور محمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل، فضلاً عن وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات، وبمشاركة نحو (٣٠٠) طالب، والعاملين بالجهاز الاداري

وتأتي الندوة في إطار حث الشباب علي المشاركة السياسية، وحرية الرأى كأحد مبادئ الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية القادمة ٢٠٢٤، وذلك استكمالا لسلسلة الندوات التوعوية التى أطلقتها جامعة أسيوط؛ لتوعية الشباب الجامعي بأهمية ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، وضرورة الاطلاع على البرامج الانتخابية لكل مرشح، بإعتبارهم عنصرًا مؤثرًا في المجتمع، وتضمنت رسالة للشباب لنقل خبراتهم؛ لنشر الوعي في نطاقاتهم الجغرافية وحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية دعمًا للدولة المصرية.

وتحدث خلال الندوة: الدكتور محمد أحمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل، والدكتورة مروة بكر رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة