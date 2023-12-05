جامعة أسيوط تعلن الأعمال الأدبية والثقافية المشاركة في مهرجان "إبداع 12"

تنظم إدارة النشاط الثقافي التابعة للادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط سلسلة ورش عمل لتحكيم ومناقشة الأعمال الأدبية والثقافية، في الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر الحالي وذلك بهدف اختيار أفضل الطلاب لتمثيل الجامعة في مهرجان "إبداع 12" لشباب الجامعات والمعاهد الذي ينظمه وزارة الشباب والرياضة للعام الدراسي 2024/2023 وتهدف هذه الورش إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم في مجالات مختلفة من خلال توفير فرصة للمشاركة والتفاعل مع خبراء في المجال

تتضمن الورش جدولاً محدداً للمواعيد والمجالات، حيث سيتم تنفيذها على مدار عدة أيام. في يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الحالي، سيتم التركيز على المجال العام للشعر، بينما سيكون يوم الإثنين 4 ديسمبر مخصصًا للشعر الفصحى. في 6 ديسمبر، ستتم مناقشة الأعمال الروائية، بينما سيكون يوم الخميس 7 ديسمبر مخصصًا لمجال المراسلة التلفزيونية وتقييم الإعلام.

ويوم الأحد المقبل، الموافق 10 ديسمبر، ورشة تدريبية في المجال الدوري الثقافي المعلوماتي. ستركز هذه الورشة على تعليم الطلاب كيفية البحث والجمع والتحليل للمعلومات الثقافية والمعرفية.

وكذلك يوم الإثنين 11 ديسمبر، ستكون ورشة عمل في مجال كتابة القصة القصيرة. ستساعد هذه الورشة الطلاب في تطوير مهاراتهم في كتابة الأفكار والشخصيات والأحداث ضمن إطار قصير ومشوق.

وفي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، ستقام ورشة عمل تركز على مجال المراسلة التلفزيونية وتقييم لغة. سيتعلم الطلاب فنون التقديم التلفزيوني وكيفية تحليل وتقييم اللغة المستخدمة في الوسائط المرئية.

ستختتم الفعاليات يوم الأربعاء 13 ديسمبر بورشة عمل في تأليف المسرح. ستهدف هذه الورشة إلى تطوير قدرات الطلاب في كتابة نصوص مسرحية وتمثيلها.

أما يوم الخميس 14 ديسمبر، فسيكون هو يوم إعلان النتائج الخاصة بجميع الفعاليات وورش العمل.

ستقام الورش في قاعة البهو بمركز الدكتور طارق الجمال يوميًا من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثالثة مساءً. وتهيب إدارة النشاط الثقافي بجميع الطلاب المهتمين بالمشاركة في هذه الورش بالتسجيل في مكتبةمدير إدارة النشاط الثقافي بجامعة أسيوط، السيد هاشم سيد محمد.

تتمنى إدارة النشاط الثقافي بجامعة أسيوط لجميع الطلاب حظًا موفقًا واستفادة قصوى من هذه الفعاليات، وتعبر عن شكرها وتقديرها للسادة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والسيد أحمد عبد المولي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، على دعمهما الكبير لهذه الفعاليات الثقافية.

تهدف هذه الورش إلى تطوير قدرات الطلاب في الكتابة الإبداعية وتحليل الأعمال الأدبية والثقافية، وتمكينهم من التحكيم واختيار الأعمال المتميزة. فهي تمثل فرصة رائعة للطلاب للتعلم والتطور في مجال الأدب والثقافة.

ويعد مهرجان "إبداع 12" فرصة ممتازة للشباب الطموح في الجامعات والمعاهد للمشاركة في العروض والمسابقات المختلفة، من بينها مسابقة الكتابة الإبداعية والشعر والرواية، كما يوفر المهرجان منصة للمواهب الشابة للظهور والتعريف بأعمالهم أمام الجمهور والمهتمين بالثقافة والأدب.

بالنظر إلى أهمية هذه الفعالية وسعيًا من قبل الجامعة لتحقيق أفضل النتائج، فإن التحكيم سيتم على يد خبراء متخصصين في المجالات المذكورة. وسيتم اختيار أفضل الطلاب الذين سيمثلون الجامعة في المهرجان بناءً على تفوقهم ومهاراتهم في الأدب والثقافة.

تدعو الإدارة الطلاب الراغبين في المشاركة في هذه الورش إلى التسجيل والحضور والاستفادة من الفرصة المقدمة، وذلك من أجل تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم الإبداعية في مجال الأدب والثقافة. وفي النهاية، نتطلع لرؤية شباب مبدعين ومبتكرين يمثلون جامعة أسيوط بكل فخر واعتزاز في مهرجان "إبداع 12".