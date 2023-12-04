ياسر إبراهيم يؤدي جلسة في "الجيم" على هامش مران الأهلي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض ياسر إبراهيم، مدافع المارد، جلسة علاج طبيعي في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن حالة مدافع مطمئنة للغاية، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.
وقام لاعبي الفريق بتأدية تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في الملعب.
الجدير بالذكر أن الأهلي عاد إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.