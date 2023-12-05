الثلاثاء 05/ديسمبر/2023 - 08:59 م 12/5/2023 8:59:01 PM

أيها الأمريكان والصهاينة لقد تجبرتم على شعب أعزل لا يمتلك من قوة السلاح لردعكم مع صمت دولى قاهر لنصرة الحق ووقف الجبروت الأمريكى ومن يساندهم تقهرون الشعوب ولكن الله خاذلكم وهازمكم بإذن الله، فكما دحركم ابناء فيتنام والعراق والصومال وخرجتم اذلاء ستخرجون من فلسطين مدحورين غير مأسوف عليكم. النصر من عند الله إن شاء الله مهما قتلتم أو هدمتم الديار فالله قادر على إذلالكم وهزيمتكم، ولعل ما نراه من إجرام ومذلة وخوف من الأطفال والشيوخ والنساء من ارهاب الصهاينة باحدث سلاح أمريكى يحرق كل شىء ستحرقكم الشعوب كما طردكم وحرقكم أبناء أفغانستان البواسل.

انتم يا من تدعمون الصهاينة سيأتى لكم يوم تندمون على ما فعلتم بحق الأبرياء من دمار شامل ويا امة العرب كفاكم ماانتم فيه من خذلان أصبحتم أضحوكة العالم قواعد الأمريكان فى بلاد العرب درع لحماية الصهيونية. زلزلوا الأرض تحت أقدامهم اطردوهم من بلاد العرب اتحدوا الا تستطيعون أن تكونوا على قلب رجل واحد حتى يخشاكم عدو الله وعدوكم؟ لابد من الجيش العربى الموحد، كونوا مع الرئيس السيسى استمعوا لنصائحه قبل فوات الأوان، إننى أحذر وأحذر قبل فوات الأوان اليوم فلسطين وغداً لبنان ثم ليبيا والسودان ثم ماذا يتبقى من الأوطان إذن؟ أين الشجعان؟!!