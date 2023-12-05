الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تضامناً مع القضية الفلسطينية.. فرقة شارموفرز تطرح أغنية "رسالة" بالعبرية

فرقة شارموفرز
فرقة شارموفرز

اطلقت فرقة شارموفرز على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث أعمالهم الفنية، رسالة مترجمة باللغة العبرية، تضامناً مع القضية الفلسطينية وشعب غزة.

 

 تميزت الأغنية بأداء مؤثر وليست مجرد مشروع فني، بل تمثل تعبيرا عن دعمها للشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على معاناتهم وتحدياتهم، وأغنية رسالة من كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد الفرا، وعادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.

 

كلمات أغنية رسالة

وتأتي كلمات الأغنية كـ التالي: ريحة الدم فاحت واستبحتوه ومش فارق لكم طفل مرأه شيخ غلام مات الكلام اللى بيننا دم.. فار البركان العقل اتجن، مؤمن برب العالمين إحنا مش شايلين الهم انتوا اللي شايلين الذنب كله مكتوب كله معروف ومن زمان رفع القلم سقيتوا الأرض بالآلم هتحصدوها بالندم.

 

والعين عليكوا من شعوب الله ونرجع الأرض بالعلَم.. ولاد العم زودتوها وجاي عليكوا غم اه يا غلابة قلبنا مات شيعنا جنازة اوسخ من 100 دبابة.. يا شعوب ولاَده جايلنا استدعا عشان في إبادة ولاد الكدابة بنفوسنا الغلابة نجيبكوا الأرض قلوب سدادة.. بيخافوا لو اتجمعنا والصوت  واحد لا يتجزأ وبيخافوا من ابن شهيد بينادى ويحارب قبل ما يتعزا.. بيخافوا من 6 و7 لما نكَبر ونعظم لما بنهدى ونتبسم بيخافوا لما بنتلثم، لو عيني في عينك اوعى تسلم ولا تيجي تتكلم.

أغنية رسالة
فرقة شارموفرز 
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