أحمد موسى يحذر التجار المحتكرين.. الدولة ستتحرك بقوة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تعمل على قدم وساق لضبط الأسعار في الأسواق ومنع أي محاولة من التجار لاحتكار بعض السلع



الدولة وأجهزتها تتحرك

وحذر أحمد موسى، ببرنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كل فاسد ومحتكر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة وأجهزتها تتحرك وأي تاجر سيبيع سلعة بسعر أغلى سيتم محاسبته"



وأضاف أحمد موسى: “تحدثنا الأسبوع الماضي عن خلل في منظومة السكر والزيت والسكر”، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تتعامل مع هذا الملف بقوة وأجهزة الدولة تتحرك بقوة حاليا.

وتابع :"مستشار وزير التموين خرج متكلبش من مكتبه في قضية فساد كشفتها هيئة الرقابة الإدارية في مشكلة السكر".

ومن جانبه، أكد حاتم رسلان، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن أزمة الأسعار التي تعيشها مصر تتحدث عن نفسها، لافتًا إلى أن كل الاقتصاديين اتفقوا على أن الإنتاج هو الحل للأزمات كافة.

وقال "رسلان"، خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الإصلاح المؤسسي ضروري للهيئات الزراعية.

وواصل أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار بعض السلع بالأسواق غير مبررة، لافتًا إلى ارتفاع سعر السكر إلى 50 جنيهًا على الرغم من قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المحصول.

وشدد على ضرورة تفعيل الدولة أدواتها الرقابية؛ من أجل إحكام السيطرة على الأسعار وضبط السوق، موضحًا أن السوق اليوم يشهد حالة من «الاحتكار الواضحة» من جانب التجار.

وأوضح، أن استمرار ارتفاع سعر السكر يشكل أعباء مادية كثيرة على المواطن والأسر، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسئولية ضبط ايقاع الأسعار بالأسواق عبر وضع آليات للرقابة على عمليات التوزيع؛ لمنع المحتكرين من استغلال الأزمات.