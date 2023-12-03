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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد موسى: وفاة الفنان أشرف عبدالغفور خبر حزين..أحد النجوم المبدعين (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أبدى الإعلامي أحمد موسى، حزنه الشديد على وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، في  حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي مساء اليوم .

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على  فضائية صدى البلد،مساء اليوم الأحد  أن  وفاة الفنان  أشرف عبدالغفور، خبر حزين، مشيرا إلى أن الفنان الراحل  أصيب قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

 وتابع:  “ندعوا للفنان الراحل  بالرحمة، وأن يصبر كل عائلته ومحبيه، وكل الفنانين المصريين وكل جمهوره”، مشيرا إلى  أن  الفنان أشرف عبدالغفور كان واحدا من النجوم المبدعين، وقدم الكثير للفن المصري، ويعد أحد الرموز الفنية. 
 

وفوجئ الوسط الفني ، بوفاة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور إثر حادث سير أليم على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي اتجاه مدينة الشيخ زايد.

 فشل محاولات الأطباء في إنعاش القلب

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية من مصادر خاصة داخل مستشفى زايد التخصصي بدخول الراحل أشرف عبدالغفور الطوارئ وهو فاقد للوعي ويعاني هبوطًا  في ضغط الدم الذي أدى إلى هبوط نبضات القلب، ودخل سريعًا إلى غرفة الإنعاش لكن مما أدى إلى توقفه وإعلان وفاته.

رحل أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، ولا تزال زوجته التي كانت برفقته في الحادث في حالة صحية حرجة.

ولد أشرف عبدالغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

 

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