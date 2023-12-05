"تربية نوعية أسيوط" تنظم ندوة توعوية سياحية بعنوان "السياحة تنير العقول"

تنظم وحدة تنمية وتنشيط الوعي السياحي استكمال الأجندة السياحية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي ومنطقة آثار أسيوط الندوة التوعوية والتثقيفية السياحية بعنوان "السياحة تنير العقول" في كلية التربية النوعية جامعة أسيوط وعرض الحضارة والتراث وسرد للأماكن الأثرية والسياحية بمحافظة أسيوط.

بدأت الندوة بحضور الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط وأشاد بتميز التنمية السياحية بالجامعة والتعاون المثمر وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف عام الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

إعداد وتنظيم وتنفيذ هبة حجازي مسئول تنمية وتنشيط الوعي السياحي بجامعة أسيوط، وتحت إشراف تنفيذي عمرو الشيخ وحدة تنمية وتنشيط السياحة وفريال محمد وحدة تنمية وتنشيط السياحية وأسماء أبو الغيط وحدة العلاقات العامة وغادة وحيد مدير رعاية شباب كلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

في سياق الندوة، تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين جامعة أسيوط والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي في تطوير قطاع السياحة في المنطقة. وقد أشاد الحضور بتميز التنمية السياحية التي تحققت في الجامعة

قدمت الندوة الدكتورة يمنى عاطف والدكتورة هند حسانين من كلية الآداب قسم الإعلام مركزة على أهمية ودور الإعلام في التنمية السياحية. وأوضحتا كيف يمكن للإعلام الاستفادة من صناعة السياحة وترويجها بما يعزز جذب السياح وتعزيز قيمة المقاصد السياحية.

بمساندة من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وأحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية التنمية السياحية والدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في تطوير القطاع. وتعكس مشاركة الدكتورة مديحة درويش مشرفة الأنشطة الطلابية في جامعة أسيوط، الدعم الكبير الذي توليه الجامعة للاهتمام بالأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب.

ويأتي هذا النشاط الطلابي في إطار جهود الجامعة لتعزيز السياحة وتطويرها في المنطقة. كما أن هذه الفعالية ستساهم في زيادة الوعي بأهمية السياحة وتعزيز فرص العمل المتاحة في هذا القطاع المهم.

وأكد عثمان الحسيني عن أهمية السياحة في تنمية المنطقة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الناس. وأشار إلى أنه من خلال التثقيف السياحي، يمكن للمجتمع أن يكتسب المعرفة والفهم المناسبين حول التراث الثقافي للمدينة وأثره الإيجابي في الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة.

تم تقديم سلسلة من العروض والعروض التوعوية المثيرة للاهتمام في الندوة، بدءًا من تاريخ وثقافة محافظة أسيوط وصولًا إلى المواقع الأثرية والسياحية الرئيسية في المنطقة. وأشار المتحدثون إلى الأهمية الكبيرة للحفاظ على هذا التراث الثقافي القيم وترويجه للسياح الوافدين، وذلك من خلال توفير تجارب سياحية مميزة ومثيرة تستكشف التاريخ وتعزز التفاعل الثقافي.

كما تم تنظيم جولات سياحية تعليمية ميدانية للمشاركين في الندوة، حيث قاموا بزيارة بعض المناطق الأثرية والسياحية في محافظة أسيوط، مثل معبد الدهر ومعبد أبوتيج والقصور الملكية. وقد شكلت هذه الجولات فرصة للمشاركين للتعرف عن قرب على ثقافة وتراث المنطقة وتجربة الجمال الطبيعي الرائع الذي تتمتع به.

تأتي هذه الندوة كجزء من جهود تعزيز الوعي السياحي لدى السكان المحليين وزوار المحافظة، وتهدف إلى تعزيز الاهتمام بالتراث الثقافي الفريد لأسيوط والمحافظات المحيطة بها. كما تهدف أيضًا إلى تسليط الضوء على دور السياحة في تعزيز التنمية المحلية وتعزيز الحوار الثقافي والتفاعل بين الثقافات المختلفة.

ومن المتوقع أن تستمر جهود التوعية والتثقيف السياحي في محافظة أسيوط وإقليمها، من خلال تنظيم مزيد من الندوات والفعاليات التي تسلط الضوء على تراث المنطقة وتعزز الوعي السياحي. ومع زيادة الوعي بأهمية السياحة ودورها في التنمية المستدامة، يمكن لأسيوط أن تشهد طفرة في النشاط السياحي وتعزيز الاقتصاد المحلي بشكل عام.

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة

جانب من حضور الندوة