مشوار أهلي 2005 بدوري الجمهورية عقب التفوق على فيوتشر

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 من تحقيق الانتصار خارج ملعبه على نظيره مودرن فيوتشر، بهدف من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أسمنت حلوان، لحساب منافسات الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.



وجاء هدف فوز الأحمر خلال مجريات الشوط الأول عبر لاعبه أحمد عابدين، بكرة رأسية تابعها بعد كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، استقرت في شباك الفريق المنافس.

وخاض فريق الأهلي للناشئين اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - معتز محمد - أحمد عابدين.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - يوسف عبد الحفيظ - هشام مصطفى - سيف أيمن - يوسف عفيفي.

الهجوم: محمد رأفت.



وبهذا الانتصار رفع فريق «أهلي 2005» رصيده من النقاط إلى ٢٥ نقطة، عقب الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مواجهة وحيدة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين والخسارة بركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

تشكيل الجهاز الفني لفريق الأهلي للناشئين ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.