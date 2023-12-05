الأهلي وشباب بلوزداد .. موعد المواجهة المرتقبة بأبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستضافة نظيره شباب بلوزداد الجزائري ، في تمام السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ، بينما يأتي شباب بلوزداد وصيفًا بـ 3 نقاط.

كان الأهلي قد انتصر في أولى الجولات على ميدياما الغاني بثلاثية من دون رد في أولى الجولات ، ثم تعادل في ثاني الجولات أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف لمثله.

ياسر إبراهيم يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي ..

وخلال مران الأهلي بالأمس ، قام ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الذي أقيم مساء الإثنين على ‏ملعب مختار التتش بالجزيرة

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.‎

واستكمل باقي اللاعبيبن تنفيذ تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أول أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.