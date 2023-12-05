رئيس مركز قنا يتابع تجهيزات لجان الإنتخابات الرئاسية

تابع العميد طارق لطفى، رئيس مركز ومدينة قنا ، اليوم الثلاثاء، التجهيزات التى تجرى بعددًا من المدارس المخصصة كمقرات للجان الانتخابية، رافقه خلال الجولة، وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية، ومسؤولى الامن والمبانى والمتابعة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

استهدفت الجولة لجان مدارس مدرسة المعنا الابتدائية الجديدة ومدرسة المعنى الابتدائية المشتركة ومدرسة قنا الجديدة ومدرسة الأمل للصم والبكم بنين ومدرسة قنا الرسمية للغات.

وتضمنت جولة لطفى، ورشاد ، على اللجان المخصصة للانتخابات، مدى جاهزية المدارس وكفاءة الإضاءة ليلاً، ودورات المياه وأماكن إنتظار الناخبين وتجهيز اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات .

وشدد لطفى، ومدير عام ادارة قنا التعليمية، على تنفيذ كافة التوصيات التجهيزات اللازمة للجان الانتخابات الرئاسية بمركز ومدينة قنا خلال الاستحقاق الرئاسي ٢٠٢٤ والمقرر عقده خلال أيام ١٢,١١,١٠ من ديسمبر الجارى .