الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتهاعلى انخفاض خلال جلسة، يوم الإثنين، لتتخلى عن مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي في ظل ترقب المستثمرين لصدور بيانات التوظيف هذا الأسبوع، والتي قد تغير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

الأسهم الأمريكية

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية مع تعرض شركات مايكروسوفت وأبل وإنفيديا وأمازون لضغوط بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما جعل عوائد الأسهم أقل جاذبية.

وارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية في الأسابيع الماضية مدعومة بأرباح الشركات القوية وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مارس.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية منخفضا بواقع 0.54% لينهي الجلسة عند 4569.78 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 0.84% ​​ليصل إلى مستوى 14185.49 نقطة، بحسب الاسواق العربية.

في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل نسبته نحو 0.11% ليصل إلى مستوى 36204.31 نقطة.

تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بانخفاض القطاع المالي

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم القطاع المالي بعدما خفضت قطر حصتها في بنك باركليز، فيما يظل المستثمرون في حالة حذر قبيل بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.1% بحلول الساعة 8:12 بتوقيت غرينتش.

ونزل سهم باركليز فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 3.3% بعد يوم من تحرك شركة قطر القابضة، أكبر مساهم في البنك، لبيع أسهم بنحو 510 ملايين جنيه إسترليني (644 مليون دولار) من حصتها. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية 0.4% .

وكان مؤشر الموارد الأساسية فى أسواق الأسهم الأوروبية الأكثر تراجعا ونزل بنسبة 0.7% متأثرا بانخفاض أسعار المعادن الأساسية.

وتعلن بيانات نشاط الأعمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني وكذلك بيانات أسعار المنتجين لشهر أكتوبر في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.