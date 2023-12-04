الأسهم فى مسقط تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين 4 ديسمبر ، عند مستوى 4667.79 نقطة، مرتفعًا بـ 9.6 نقاط، وبنسبة 0.21 %، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4658.18 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول فى بورصة مسقط نحو 3 ملايين و 107 آلاف و537 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 29.5 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و 405 آلاف و298 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.052 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.79 مليار ريال عُماني.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته منخفض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين 4 ديسمبر ، منخفضاً بنسبة بلغت نحو 0.76 %، بواقع 76.46 نقطة، إلى مستوى 9959.96 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم فى الأسهم القطرية تداول نحو 145 مليوناً و812 ألفاً و470 سهماً، بقيمة 403 ملايين و937 ألفاً و13.342 ريالاً، نتيجة تنفيذ 16065 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة الأسهم القطرية تداول نحو 582 ملياراً و915 مليوناً و494 ألفاً و7.580 ريالات، قياسا بـ 587 ملياراً و332 مليوناً و784 ألفاً و410.070 ريالات، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين 4 ديسمبر ، عند مستوى 1,949.93 بارتفاع قدره 8.74 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.14 بارتفاع قدره 3.54 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية نحو 804 آلاف و40 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 294 ألفًا و923 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 4 ديسمبر، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.08%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2401.17 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 3.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2391 صفقة.