تنظيم 8 قوافل طبية خلال الشهر الحالي بأسيوط

أعلنت مديرية الصحة في محافظة أسيوط عن تنظيم ثماني قوافل طبية شاملة خلال شهر ديسمبر 2023، وفقًا لخطة المديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن. يهدف ذلك إلى تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين، تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تتضمن تفاصيل القوافل الطبية الكشف والعلاج والتحليل والأشعة مجانًا، وتصدر القوافل قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج.

تنظم مديرية الصحة في محافظة أسيوط ثماني قوافل طبية شاملة في قرى مركزي منفلوط والفتح، وتستمر حتى 27 ديسمبر الحالي.

كما تنظم قافلة طبية في قرية جحدم خلال يومي 5 و6 من الشهر الحالي، وأخرى في قرية اسكندرية التحرير يومي 9 و10 ديسمبر الجاري. وتنظم قافلة طبية شاملة يومي 12 و13 ديسمبر الحالي في مدينة أسيوط الجديدة، ويومي 16 و17 ديسمبر الجاري في قرية الشيخ سويف بمركز الفتح. وتنظم قافلة في يومي 19 و20 من الشهر الجاري في قرية العدر بمركز أسيوط، و23 و24 ديسمبر في قرية الحساني التابعة لمركز أسيوط. وتنظم قافلة في قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط يومي 26 و27 من نفس الشهر.

تهدف هذه القوافل العلاجية الطبية إلى توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمجتمعات الريفية في منفلوط. تم تحديد 8 قرى في مركز منفلوط لاستضافة هذه القوافل الطبية. ستقدم القوافل العلاجية الكشف الطبي الشامل للمرضى وتوفير العلاج اللازم بالإضافة إلى إجراء التحاليل المخبرية والأشعة اللازمة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، بما في ذلك المستشفيات العامة والمركزية، لضمان توفير الإمكانيات الطبية اللازمة وتلبية احتياجات المرضى.

من خلال تنظيم هذه القوافل الطبية، سيتم توفير الخدمات الطبية الأساسية للمجتمعات الريفية، حيث يكون الوصول إلى الرعاية الصحية محدودًا عادةً في هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن القوافل الطبية من توفير العلاج المجاني للمرضى، مما يخفف عبء التكاليف الصحية على الأسر ذات الدخل المحدود.

ويتم تنظيم هذه القوافل بالتنسيق مع الفرق الطبية المتخصصة والكوادر الطبية المتطوعة. ستتضمن القوافل أطباء متخصصين في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى فنيين متخصصين في التحاليل المخبرية والأشعة. ستتم تزويد القوافل بالأدوية والمعدات الطبية اللازمة لتقديم العلاج.

باعتبارها تجربة ناجحة في تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات الريفية، فإن هذه القوافل الطبية ستساهم في تحسين حالة الصحة والرفاهية للمواطنين في منطقة منفلوط. كما ستعزز هذه الخطوة الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الصحية الشاملة في جميع أنحاء محافظة أسيوط.