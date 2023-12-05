الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة لوتون في الدوري الإنجليزي

آرسنال
آرسنال

يلتقي آرسنال  مع لوتون تاون والتي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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آرسنال ولوتون..موعد المباراة في الدوري الإنجليزي

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تعرف على تشكيل أرسنال أمام ووولفرهامبتون بالبريميرليج

يرغب آرسنال في تحقيق الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة تعزيز صدارته جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يبتعد عن أقرب ملاحقيه ليفربول بفارق نقطتين.

وكان آرسنال أنتصر في مباراته الأخيرة على ولفرهامبتون بهدفين لهدف، فيما سقط لوتون أمام برينتفورد بثلاث أهداف مقابل هدف.

يتواجد آرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة بعد تحقيق الانتصار في 10 مباريات، والتعادل في ثلاثة، وتلقي الهزيمة في لقاء وحيد، بينما يحتل لوتون المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، بعدما أنتصر في مباراتين، وتعادل في 3، وتلقى الخسارة في 9 مباريات.

ويعاني لوتون بعدما لم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر 5 مباريات، بعد تلقيه 3 هزائم، وتعادل وحيد، وفوز مثله، بينما لم يلتقي آرسنال سوى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات بعد تحقيق الانتصار في 4 مواجهات منهم.

تنطلق مباراة آرسنال ولوتون في العاشرة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات.

 

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة لوتون:

في حراسة المرمى: رايا

في الدفاع: زينشينكو، جابريل مجالهيس، ويليام صاليبا، بنجامين وايت

في الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، مارتن أوديجار

في الهجوم: جابريل مارتينيلي، جابريل خيسوس، بوكايو ساكا

 

تشكيل لوتون المتوقع:

كامينسكي في حراسة المرمى

في الدفاع: عيسى كابوري ، جابريل أوتشو، أمري بيل، راين جيليس

في الوسط: بول، روس باركلي، ياكوب براون

في الهجوم: تاونسند، تشونج، موريس

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موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي ..والقناة

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