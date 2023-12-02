السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على تشكيل أرسنال أمام ووولفرهامبتون بالبريميرليج

ميكيل أرتيتا
ميكيل أرتيتا

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه أمام وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج".

ويدخل أرسنال المباراة بقوته الضاربة، لوجود الثلاثي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس في خط الهجوم، ومن خلفهم مارتن أوديجارد ولياندرو تروسارد.

وسيكون الدولي الألماني كاي هافيرتز على مقاعد بدلاء آرسنال رغم تألقه في الآونة الأخيرة.

تشكيل آرسنال:

"رايا، تومياسو، صليبا، ماجالايس، زينتشينكو، رايس، تروسارد، أوديجارد، مارتينيلي، ساكا، جيسوس".

تشكيل وولفرهامبتون :

"سا، سيميدو، داوسون، كيلمان، توتي، بوينو، دويل، تراوري، بيليجراد، هوانج، كونيا". 

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