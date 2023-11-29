تشكيل آرسنال المتوقع أمام لانس الفرنسي في دوري الأبطال

يتقابل فريق آرسنال أمام نظيره لانس الفرنسي، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أرسنال المتوقع لمباارة لانس الفرنتسي في دوري الأبطال

في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع: وايت، ساليبا، ماجالايس، زينيتشينكو.

في خط الوسط: أوديجارد، رايس، فييرا.

في الهجوم: جيسوس، نكيتياه، تروسارد.

موعد مبارة أرسنال ولانس في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة آرسنال ولانس بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ولانس في دوري أبطال أوروبا

و تذاع مباراة أرسنال الإنجليزي ولانس الفرنسي بالجولة الخامسة بدوري الأبطال عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، فيما تبث اللقاء عبر قناتها beIN Sports 2.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط محصلة الفوز في 3 مباريات والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 6 أهداف وتلقى 3 أهداف.

و يقع لانس الفرنسي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف، خلف فريق ايندهوفن الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، فيما يتذيل إشبيلية الترتيب برصيد نقطتين فقط من 4 نقاط.