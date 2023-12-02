اليوم..أرسنال يستضيف وولفرهامبتون لتأكيد صدارة الدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره فريق وولفرهامبتون مساء اليوم السبت على إستاد الأمارات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023-2024.

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ويتصدر المدفعجية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة ، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 .

فيما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز الثاني بسلم ترتيب المسابقة عشر برصيد 15 نقطة.

وترغب كتيبة ميكل أرتيتا في الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك عقب الفوز على برينتفورد بهدف نظيف في الجولة الماضية مستفيدا من تعادل أقرب منافسيه مانشستر سيتي 1-1 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الماضية.

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.