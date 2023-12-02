السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم..أرسنال يستضيف وولفرهامبتون لتأكيد صدارة الدوري الإنجليزي

أرسنال وولفرهامبتون
أرسنال وولفرهامبتون

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره فريق وولفرهامبتون مساء اليوم السبت على إستاد الأمارات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

txt

أرتيتا مدرب أرسنال يدافع عن موقفه بعد الخسارة أمام نيوكاسل

txt

أرسنال وإشبيلية.. وبايرن ميونخ وجالاتا سراي.. أبرز مواجهات دوري أبطال أورويا اليوم

ويتصدر المدفعجية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة ، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 .

فيما يأتي فريق وولفرهامبتون  في المركز الثاني  بسلم ترتيب المسابقة عشر برصيد 15 نقطة.

وترغب كتيبة ميكل أرتيتا في الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك عقب الفوز على برينتفورد بهدف نظيف في الجولة الماضية مستفيدا من تعادل أقرب منافسيه مانشستر سيتي 1-1 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الماضية.

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

مواد متعلقة

تشكيل آرسنال المتوقع أمام لانس الفرنسي في دوري الأبطال

موعد مباراة آرسنال ولانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

آرسنال يستضيف لانس الفرنسي بدوري أبطال أوروبا الليلة

أرسنال يتخطى عقبة برينتفورد بهدف ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

النني على مقاعد بدلاء آرسنال أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نجم الهلال السعودي مطلوب في أرسنال
الجريدة الورقية